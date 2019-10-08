Şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı

08.10.2019 11:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim-öğretim yardımının bugün ödeneceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımının bugün ödeneceğini belirtti.

Bu yardımdan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını ifade eden Selçuk, "Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak. İlköğretim (1-8. sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak." bilgisini paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmadan ödeme yapılacağını belirten Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödeneceğini kaydetti.

Yardım banka şubelerine gönderilecek

Aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için yardımlar aynı şubeye, bu bankalardan almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.

Hak sahiplerinin T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri gerekecek.

Ayrıca hak sahipleri, eğitim-öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine, "https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi" adresinden T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

Kaynak: AA