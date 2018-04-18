Şehit Hamlı Kabri Başında Anıldı

Samsun'da Şehit Astsubay İlhan Hamlı kabri başında dualarla anıldı.

Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 18 Nisan 1992'de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu İstihkam Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı, şehadetinin 26. yıldönümünde Samsun Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte kabri başında dualarla, şükran ve minnetle anıldı.

Annesi Bedriye Hamlı, ağabeyi Ayhan Hamlı, emekli astsubay devre arkadaşları Murat Saatçi, Namık Yüksel, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin ile yönetim kurulu üyeleri ve Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, Şehit İlhan Hamlı'nın anma programına katıldı. - SAMSUN