Şehit Halisdemir'in Mezarından Çanakkale'ye Toprak
NİĞDE'de şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarından alınan toprak, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler tarafından Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek.
NİĞDE'de şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarından alınan toprak, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler tarafından Çanakkale Şehitliği'ne götürülecek.
Konya'dan 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek amacıyla yola çıkan 4 bisikletçi Niğde'ye geldi. Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz öncülüğünde 1 Temmuz'da yola çıkan ekip Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli güzergahından 15 Temmuz'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşacak. Ekip, Ömer Halisdemir'in mezarından aldıkları toprağı Çanakkale Şehitliği'ne götürecek ve ayrıca şehit ailelerini ziyaret ederek alacakları mektupları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz şunları söyledi: "15 Temmuz Bisiklet Turu, 1 Temmuz itibariyle Konya'dan yola çıktı. Ereğli üzerinden ilk ilimiz olan Niğde'ye ulaştık. Biz bu yolculuğa 19 günlük kutlu yolculuk diyoruz. Niğde'den sonra Aksaray şehitliğimizi ziyaret edip daha sonra da Ankara'da 4 günlük bir programımız olacak. Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli üzerinden inşallah 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Şehitler köprüsünde olacağız. 18 Mart Çanakkale Şehitliği'nde turumuz sona erecek. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarından alacağımız bir parça toprağı da Çanakkale Şehitliği'ne ulaştıracağız. Şehit ailelerimizden aldığımız mektupları Ankara'ya ulaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz."
- Niğde