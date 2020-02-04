ŞEHİT HALİL DEMİR İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI (1)
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi.
04.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:15
Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınması için Tuzla'da evinin önüne getirildi. Şehidi getiren cenaze aracını ailesi, yakınları ve mahalleli karşıladı. Helallik alınmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Sakarya'ya götürüldü.
Görüntü dökümü:-----------Aracın gelişi-Helallik alınması-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA