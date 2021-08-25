Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı
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Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı

Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsunlu Şehit Hakan Altıkatoğlu, mezarı başında dualarla yad edildi.

Samsunlu Şehit Hakan Altıkatoğlu, mezarı başında dualarla yad edildi.

12 Haziran 1998 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Hakan Altıkatoğlu, unutulmadı. Şehit Hakan Altıkatoğlu'nun Ayvacık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Akabinde gelenlere ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu(66) ise, "Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum. Kendileri bana çok destek verdiler. Şehidimiz ve tüm şehitler adına hediyeler dağıttık. Anma programını geleneksel hale getireceğiz. Ben ölsem bile ardımdan gelen çocuklarım ve torunlarım bunu devam ettirecek" dedi. - SAMSUN

Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı
Şehit Hakan Altıkatoğlu mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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