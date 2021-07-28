Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi
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Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi

Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi tarafından yerel sanatçılara destek olmak amacı ile düzenlenecek konser etkinlikleri, Pençe Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri dolayısıyla ertelendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yerel sanatçılara destek olmak amacı ile düzenlenecek konser etkinlikleri, Pençe Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri dolayısıyla ertelendi.

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "Hayat Tepebaşı'nda Sahne Parklarda" konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in şehadet haberi üzerine etkinliklerin ertelendiği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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