Şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları
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Şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

05.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:27
Şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25'te irtibat kesildikten sonra düştü.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25'te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi...

ACUN ILICALI

"Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

DEMET AKBAĞ

"Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin, dualarımız onlarla..."

ANIL TETİK

"Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm... Çok ama çok iyi bir insandın.."

ÇAĞATAY ULUSOY

"Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"

ŞORAY UZUN

"Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 9 vatan evladına başsağlığı; ailelerine, silah arkadaşlarına, sevenlerine ve bizlere sabırlar diliyorum.."

EMRE KARAYEL

"Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı sabırlar dilerim. çok üzgünüm."

MURAT ÜNALMIŞ

11 şehidimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Başımız sağ olsun.

YAVUZ SEÇKİN

"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

VOLKAN KONAK

"Yaşanan helikopter kazası nedeniyle, Şehit olan askerlerimizin acılarını derinden yaşıyor, ailelerine sabırlar diliyorum.

Yaralı askerlerimizin sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle."

MURAT KEKİLLİ

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve metanet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum."

ŞAHİN IRMAK

"Helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum... Allah ailelerine sabır versin... Çok üzücü..."

FUNDA ARAR

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yine yüreğimiz yandı."

BEHZAT UYGUR

"Helikopter kazası nedeni ile hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum, mekanları cennet olsun... başımız sağ olsun..."

SEDA SAYAN

"Başımız sağ olsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin."

MUAZZEZ ERSOY

"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."

ALİŞAN

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

DERYA ULUĞ

"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."

MURAT BOZ

"Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: Hürriyet

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