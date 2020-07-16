Şehit haberi Sivas'a ulaştı
Şehit haberi Sivas'a ulaştı Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.
16.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:44
Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu
SİVAS - Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir, güvenlik güçlerimizin Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.
Kahraman polisin şehadet haberi Sivas'ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir'e verildi. Bir çocuk babası olan Demir'in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.
Kaynak: İHA