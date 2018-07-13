Şehit Güvenlik Korucusu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, ilçenin Onbaşılar köyünde toprağa verildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, ilçenin Onbaşılar köyünde toprağa verildi.
Silvan ilçesinde baraj üs bölgesinde icra edilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan güvenlik korucusu Kırık'ın cenazesi 7. Kolordu Komutanlığındaki törenin ardından ilçenin Onbaşılar köyüne getirildi.
Dorukardı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Dorukardı Mezarlığı'nda tekbirler ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
Törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Silvan Cumhuriyet Başsavcısı Burak Başdemir, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.