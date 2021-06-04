Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
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Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları

Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

11 Operasyonları sırasında Bitlis-Tatvan kırsalında PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cahit Çelik için birçok bakan ve siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

EREN-11 Operasyonları sırasında Bitlis-Tatvan kırsalında PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cahit Çelik için birçok bakan ve siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından "Bitlis Tatvan kırsalındaki Eren-11 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucumuza ve Hatay'da askeri TIR'ın kaza yapması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyerek taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yayımladığı taziye mesajında "Bitlis Tatvan'da gerçekleştirilen Eren-11 Operasyonu esnasında yaşanan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Şehidimiz Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diyerek taziyelerini iletti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Bitlis Tatvan kırsalındaki Eren-11 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucumuz Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, milletimizin başı sağ olsun" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, taziye mesajında "Eren-11 Operasyonu'nda, Bitlis'de operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucumuz Cahit Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eren-11 Operasyonu'nda Bitlis'te çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucumuz Cahit Çelik'e ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üzücü bir kaza sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" diyerek taziye mesajını paylaştı.


Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları
Şehit Güvenlik Korucusu Çelik'e taziye mesajları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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