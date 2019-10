Şehit güvenlik korucusu Beytekin için anma

16.10.2019 15:02

Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Şirin Beytekin için mevlit okutuldu, dua edildi.

Şehit, Gazi Aileleri ve Tüm Kamu Çalışanları Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Siirt Şubesinde, sendika üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 14 Ekim 1993'te şehit olan Beytekin için mevlit programı düzenlendi.

Beytekin'in oğlu Ömer Beytekin, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirterek, 26 yıl önce şehit olan babasının acısını hala yaşadıklarını söyledi.

Beytekin, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Terörle mücadelede her zaman devletimizin yanındayız. Teröristlerin sonu gelene kadar bu mücadele devam etmelidir. Ülkemizin birlik ve beraberliği için her zaman bedel ödemeye hazırız. Terör örgütlerine karşı başlatılan harekata katılmaya görev verilirse her daim hazırız." diye konuştu.

Mevlit sonrası davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Mehmet Şirin Beytekin, 14 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından Pervari'nin Tuzcular köyüne düzenlenen saldırıda çıkan çatışmada akrabası olan güvenlik korucusu Ali Birsen ile şehit düşmüştü.

