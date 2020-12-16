Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı
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Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı

16.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:31
Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Van İl Başkanlığı tarafından kentteki eğitim kurumlarına dezenfektan standı kuruldu.

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Van İl Başkanlığı tarafından kentteki eğitim kurumlarına dezenfektan standı kuruldu.

Kurumlarda çalışan personellerin sağlıklarını önemsediklerini belirten Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanı İdris Turan, "Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanlığı olarak her fırsatta eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Bu kapsamda kurumlarımıza dezenfektan stantları kuruyoruz" dedi.

Kurum amirleri ise uygulamadan dolayı Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanlığına teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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