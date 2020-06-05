Şehit Gazi-Sen üyeleri, Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret etti Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu (Şehit Gazi-Sen) Diyarbakır il yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir ilçesindeki Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu (Şehit Gazi-Sen) Diyarbakır il yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir ilçesindeki Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret etti. Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Merkezinin teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde yeniden yapılandırılan ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyeleri görevine başladı. Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İl Başkanı Sedat Sönmez ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı, dua etti. Kaynak: AA