Şehit Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak Diyarbakır'da
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Şehit Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak Diyarbakır'da

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi - Sen) Genel Başkanı Fatih Ocak, Diyarbakır'a geldi.

Şehit Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak Diyarbakır'da
19.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:29

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi - Sen) Genel Başkanı Fatih Ocak, Diyarbakır'a geldi.

Kentteki bir lokantada sendika yöneticileriyle buluşan Ocak yaptığı açıklamada,Türkiye'deki mevcut sendika yapılanmasından farklı olarak sosyal sorumluluk alanında sendikacılığı geliştirmek istediklerini söyledi.

Ocak, diğer memur konfederasyonlarından farklı olarak şehit ve gazi yakınları üzerinde kurulu tüm vatansever kamu görevlilerine hitap etmek üzere Türkiye'de yeni bir akım başlattıklarını belirtti.

Türkiye'de Şehit Gazi - Sen Konfederasyonun çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Sendika üyelerimize nakdi yardımı serbest bırakmak istiyoruz. Burada üyelerimizde topladığımız yardımların yarısını sosyal fonda kullanılmak üzere bir fona ayırmak istiyoruz. Buradan evlenen arkadaşlarımıza evlilik yardımı, cenazesi olan arkadaşlarımıza cenaze yardımı, çocuğu olan arkadaşlarımıza çeyrek altın hediyesi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak tüm ilerimizdeki ilin ihtiyacına göre çocuk yetiştirme yurdu ve yüksek öğrenim yurdu yaparak bunun anahtarını devletimize teslim etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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