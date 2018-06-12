Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimlerin Yaşadığı Sorunlar Konuşuldu

Yapılan seçim sonrası göreve yeni başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cebbar Cücük ve yönetim kurulu üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette; şehit, gazi, dul ve yetimlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Dernek Başkanı Cebbar Cücük; şehit, gazi, dul ve yetim ailelere yaklaşımı dolayısıyla Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni seçilen Başkan Cebbar Cücük ve yönetim kurulu üyelerine yürütecekleri çalışmalarda başarı diledi.

MEMLEKETİMİZE HAYIRLI HİZMETLER YAPACAĞIZ

Ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Başkan Fadıloğlu, "Türkiye'deki en eski derneklerden biri olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şubesi'nde bir görev değişikliği oldu. Bugün yeni yönetim ile beraberiz. Öncelikle yeni Başkan Sayın Cebbar Cücük'ün şahsında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. Allah, hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sivil toplum kuruluşlarıyla belediyeler bir arada olduğu müddetçe, bu memlekete hizmet edecek herkes tek çatı altında toplanınca yapılamayacak hiçbir şey yok. Bu tek çatı nedir? Öncelikli olarak Türkiye daha sonra da Gaziantep bayrak şemsiyesi altında birleşmektir. Allah, kendilerinden razı olsun, daha önceki yöneticilerimizle birlikte Gaziantep'e hep birlikte hizmet ettik. İnşallah yeni seçilen yönetim ile birlikte de memleketimize hayırlı hizmetler yapacağız. Konuklarımızın şahsında şimdiden tüm şehit yakını, gazi, dul ve yetimlerin Ramazan Bayramlarını yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKANIMIZ HER KONUDA BİZE DESTEK OLUYOR

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cebbar Cücük, "Başkanımıza, bizi makamında kabul ettiği için dernek adına teşekkür ederim. Başkanımız her konuda bize destek oluyor. Biz de her zaman Başkanımızın yanındayız. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.