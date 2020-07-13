Şehit Fuat Bozkurt'un babası: "Evsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz"
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Şehit Fuat Bozkurt'un babası: "Evsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ailesi, şehit evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Şehit Fuat Bozkurt'un babası:
13.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:54

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ailesi, şehit evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Ankara'da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt, şehadet şerbetini, inşasında çalıştığı Ankara'daki Akay Alt Geçidi civarında içti.

Şehidin ailesi darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen evlatlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

Şehidin babası Hasan Bozkurt, AA muhabirine, 15 Temmuz denilince akıllarına acının geldiğini söyledi.

Hain darbe girişiminde evladını kaybettiğini anımsatan Bozkurt, "Allah'tan geldi, şikayetimiz yok, çok şükür. O genç yaşta şehit oldu, takdiriilahi." dedi.

Bozkurt, oğlunun Ankara'da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalıştığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Oğlum, darbe girişimi sırasında işi geç bittiği için saat gece 12.00'a doğru arkadaşlarıyla eve geçmiş. Abdestini alıp namazını kılacağı sırada Cumhurbaşkanımızın televizyonda konuşmasını dinlemiş ve arkadaşlarına 'abdestinizi alın, gidelim belki şehit oluruz' demiş. Ardından Kızılay'a gitmişler orada da helikopterden açılan ateş sonucu oğlum şehit düşmüş."

"Vatan için gözümüzü kırpmadan gideriz"

Oğlunun vefatının üzerinden 4 yıl geçtiğini anlatan baba Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört yılda acıdan başka bir şey yaşamadım. Vatan için hepimiz mecburuz. Üç oğlum daha var, bir de ben. Vatan için gözümüzü kırpmadan gideriz. Bu işler menfaat için olmaz, vatan için olur. Bazıları 'devlet size bakıyor' diyor. Tamam doğru ama benim oğlum şan, şöhret için çıkmadı, benim oğlum vatan için çıktı. Para, pul için kimse oraya çıkmaz. Benim oğlum vatan için çıktı, nasip, kaderi öyleymiş. Eskiden polis, asker şehit oluyordu, benim oğlum sivildi ama kaderi öyleymiş. Evsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Halimize şükretmeliyiz. Vatanımıza hiçbir kötülük gelmesin, başka da bir şey istemiyoruz."

Bozkurt, devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını belirterek, hiçbir eksiklerinin bulunmadığını ifade etti.

Şehit babası Bozkurt, darbe girişimini gerçekleştiren vatan hainlerinin en ağır cezayla çarptırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"Ağabeyiyle beni öpmek için yarışırdı"

Şehidin annesi Sebahat Bozkurt da evladını her geçen gün daha fazla özlediğini söyledi.

Oğlunun her halinin gözünün önünde olduğunu anlatan Bozkurt, "Her geldiğinde ağabeyiyle beni öpmek için yarışırdı. O anılar unutulmaz." dedi.

Darbecilerin en ağır cezayı almasını isteyen anne Bozkurt, "Allah cezalarını versin. Başka diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Anne Bozkurt, 15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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