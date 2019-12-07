Şehit Fırat Demir için mevlid-i şerif okutuldu

07.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:09

Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin dördüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.



Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin dördüncü gününde mevlid-i şerifle anıldı.



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in Müzeyen Karahan Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü ile milletimizin huzur ve kardeşliği, vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.



Okunan mevlid-i şerifin ardından Vali Aykut Pekmez, Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in babası Mehmet Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA