Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm istişaresi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan karara göre önümüzdeki günlerde kentsel dönüşümün başlayacağı Battalgazi ilçesindeki Şehit Fevzi Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, değişim ve dönüşüm hakkında istişarelerde bulundu. Mahallelinin tek tek sorularını cevaplayan Başkan Güder, kentsel dönüşüm hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgiler aktararak, dönüşüm esnasında hiçbir şekilde vatandaşların mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi. Gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Başkan Güder'e, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar eşlik etti.

"Çevreyolunun altı diye bir tabir kalmayacak"

Toplantı öncesi kısa bir söz alan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, AK Parti'nin kuruluşundan beri çeşitli görevler yaptı ve son olarak da sizlerin büyük desteği ile Belediye Başkanı seçildi. Şehit Fevzi Mahallesi'nde her dönem yüzde 83 civarında oy alıyoruz. Yani buralar bizim. Şehit Fevzi Mahallesi benim mahallem. Biz kendimiz sizden farklı görmüyoruz. Burada alacağımız kararlar, mahallelinin yararına olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem başkanımız hem de AK Parti olarak bizler elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Başkanımız göreve gelmeden öncede belirttiği gibi belediye başkanı olduktan sonra çevreyolunun altı ile ilgili çok güzel projeler yapacağız diyerek yola çıktık. Burada birçok evin 2. Bir depremi kaldıramayacağı noktasında bizim bir öngörümüz var. Başkanım da bununla ilgili gayret ve çabaları neticesinde burası Cumhurbaşkanlığı nezdinde riskli alan ilan edildi. Bazıları 'Malatya'nın başka bölgelerinde riskli alan yok muydu, niye Şehit Fevzi Mahallesi'nin tamamı değil de 110 dönüm alan riskli alana girdi?' diyor. Biz burayı örnek bir vizyon proje olarak görüyoruz. İnşallah burada sadece Şehit Fevzi değil, Taştepe, Beylerbaşı, Hidayet, Sarıcıoğlu, İskender Mahallesi'ni de kapsayacak şekilde örnek ve vizyon bir proje olarak görüyoruz. Burada yaşayan insanlarımızla dönüşüm hakkında bilgiler paylaşarak ve el ele vererek bu işi başaracağız. Burada bu projeyi tamamlarsak yolun altı, yolun üstü diye bir tabir kalmayacak" dedi.

"Vatandaşımız mağdur edilmeyecek"

Şehit Fevzi Mahallesi'nin güzel hizmetler alacağının altını çizerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehirler bireylere göre dizayn edilmez, topluma göre dizayn edilir. Burada dönüşümü yaparken 400 konut bulunuyor. Biz, 390 konutu 10 konuta feda edemeyiz. Siyasette de böyledir. Çoğunluk varsa eğer iktidara gelirler. Çoğunluğun iktidara geldiğinde muhalefete zulüm edecek anlamına da gelmiyor. Biz, burada dönüşü yaparken 400 ev dönüşüm istediğinde 10 kişi istemiyorsa biz de bu 10 kişi mağdur edeceğiz anlamına gelmiyor. Bir vatandaşımız konuşmasında 42 yıldır buralara hizmet alamadıklarını ifade etti. Neden hizmet alamadıklarını da bizlerden daha iyi biliyorlar. Biz de şöyle düşünmüştük; buradaki insanları nasıl kalkındırabilir ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz şeklinde kafamızda projeler vardı. Bu projeler üzerinde çok ama çok çalışıldı. 42 yıldır burada hazırlanan projeden öteye geçilmedi. Malatya'da bir deprem oldu ve bu deprem bizim değişim dönüşüm düşüncemizi tetikledi ve daha da güçlendirdi. Daha öncesinde bu bölgeyi geliştirmek için bu bölgeye bir şeyler kazandırmak lazım ki bu bölge gelişebilsin. Siz o bölgeye bir şeyler kazandırmayınca gelişme olmuyor. Sayın bakanımızın da bizlere destekleri ile yaklaşık 15 ayda Derme Deresi ıslahı için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ancak onay alabildik. Bu bölgeyi geliştirmemiz lazım. Dedik ki Derme Deresi'ni ıslah edebilirsek bu bölgeye çok büyük katkısı olur. Buraya bir kapalı yüzme havuzu yapalım dedik ve ne yazık ki yer bulamadık. Halı saha yapalım dedik, yer bulamadık. Okul yapalım dedik, yer bulamadık. Allah esirgesin burası ikinci bir depremi kaldıramaz. Allah'ın izniyle buradaki kentsel dönüşüm tamamlanırsa, o söylediğimiz bir çok projemizi burada hayata geçireceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Vatandaşlarımızın kafasında bazı soru işaretleri var. Kentsel dönüşüm projesi vatandaşlar mağdur edilmeden gerçekleştirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Aslında bu bizim için, siyasetçiler için risk"

Mahalle halkının daha ferah şekilde yaşaması için kentsel dönüşümün şart olduğunu ifade eden Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak bizim buradaki vatandaşları mağdur etmeme, bu vatandaşların haklarını koruma ve vatandaşlarımızın bundan sonraki yaşantılarını kolaylaştırma gibi sorumluluğumuz var. Mahallede sosyal donatılarının olması ve insanımızın daha ferah şekilde bu bölgede yaşaması için kentsel dönüşüm şart. Bizler, bu bölgenin kalkınması, insanlarımızın kazançlı çıkması ve dezavantaj olan yönlerin avantaja dönmesini istiyoruz. Aslında bu bizim siyasetçiler için bir risk. 400 kişiyiz 350'si tamam diyor, 50 kişi demiyor. İşte bu imardaki çözümsüzlük demek. Bugün burada oluşan çözümsüzlük gibi. Fakat bizler olaya bütüncül olarak bakmalıyız. Firma geldi. Onlarla konuştuk. Burada hiçbirinizin mağdur olmaması adına büyük çalışmalar yapılıyor. Bir çok insan kentsel dönüşüme dahil olmak istiyor. Çünkü devletin bütün kolaylıkları kendilerine sağlamasını istiyorlar. Şuan mesela belediyenin karşısında 3 tane bina var. Adamlar bir araya gelip de bir bina yapamıyorlar. Ama diğer tarafta TOKİ'nin yapmış olduğu evler, 10. ayda vatandaşlara teslim ediliyor. Devlet böyle bir şey. Bu süreç içerisinde 1 ay içerisinde maksimum 2 ay içerisinde hepinizin evlerine gelip bakacaklar. Kaç metre arsanız var? Eviniz kerpiç mi, ahşap mı, yoksa betonarme mi? arsanızda ne kadar ağacınız var? Arsanızın metrekaresi? Bunların hepsinin fotoğrafını çekecekler. Proje aşamasında bizde belediye olarak dahil olacağız. Biz buradaki insanlarımızı mağdur etmeme adına hem milletvekillerimiz hem de hem belediyeler olarak sizin yanınızda duracağız. Bizler her zaman diyoruz ki kantarın topuzunu vatandaştan yana kullanın. Burada bugün olumsuz konuşan insanlar yarın eminim ki bize dua edecekler. Derme Deresi Islah Projesi için 30 milyon TL para harcanacak. Her şey buranın kalkınabilmesi için. Diyoruz ki; çevreyolunun üstü gelişti ve her türlü imkanlar oralara sunuldu. Çevreyolunun altına hiçbir imkan sunulmadı. Bizler Allah için, bu millet için, bu toplum için, özellikle de geleceğimiz yani Malatya'nın geleceği için bu kararları almak ve uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Örnek projeyi görenler değişim isteyecek"

'Biz burada bir örnek proje yapacağız' diye sözlerini tamamlayan Başkan Güder, "O örnek projeyi yaptığımızda başka mahallede yaşayanlar oradaki evleri görecekler ve kendi mahallelerinde de değişim isteyecekler. Dolayısıyla müteahhitler gelecek. Bir yerde cazibe varsa insanlar gelip yatırım yaparlar. İnsanlar Beylerderesine gidip yatırım yapıyor. Neden çünkü buraları cazip görmüyorlar. İnşallah burada dönüşüm başlayacak. Sizler mağdur edilmemek üzere biz elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Tabi bu da size her şey size bedava verilecek anlamına da gelmemeli. Yeni yapılan eviniz 200 bin lira, sizin evinizin ederi 150 bin lira ise 50 bin lira devlet sizi borçlandıracak. Bu koşullar yapılan çalışmalar neticesinde belirlenecek" ifadelerine yer verdi.

Beydağı'nda son etabın ihalesi 29 Temmuz'da

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Başkanımız kentsel dönüşümü başlatınca sıkıntıları da yerinde dinleme adına Başkanım ve teşkilat ile birlikte sizlerin yanındayız. Çünkü biz sizlerin sözüne kulak vermek zorundayız. Mümkün olduğu kadar insanlarımızı mağdur etmemek lazım. Bilindiği üzere Beydağı Mahallesinde kentsel dönüşümün bir kısmı yapıldı ve bir kısmı yapılmaya devam ediyor. En son etabında ihalesi Allah nasip ederse 29 Temmuz'da yapılacak. Oradaki kanalı da içine alacak şekilde çok güzel bir proje olacak. Son etaptaki proje 5 katlı ve kanalı da içine alacak şekilde bir proje tasarlanacak. Burada kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde yapılması, yapıldığı zaman hızlı bir şekilde bitirilmesi ve maliyetlerin minimum düzeyde tutulması önemli. Türkiye özellikle salgınla ilgili önemli sınav verdi. Burada sınav verirken de Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri, hastanelere, sağlığa yapmış olduğumuz alt yapı yatırımlarının büyük önemi var. Bu eleştirilirken, israf ediyorsunuz, bu kadar şehir hastanesi yapılır mı diyenler bu gün gelinen nokta itibariyle iyi ki bu şehir hastaneleri yapılmış, iyi ki her ilçemize bu hastaneler yapılmış, iyi ki bu kadrolar yapılmış diyorlar. Hiçbir şey insandan kıymetli değil. Bunu böyle bilmemiz lazım. Eğer cumhurbaşkanımız insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsa, insanı önceleyen bir siyaseti biz yapıyorsak, sağ olsunlar belediye başkanlarımız da bunu önceliyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, kentsel dönüşüm konusunda sayısız kere Bakanlığa gidip görüşmeler gerçekleştirdi. Öyle hemen talep edilmekle de kentsel dönüşüm olmuyor. Buraya girerken bir ablamız geldi ve 'Benim evim kentsel dönüşüme girmiyor, orayı da katın' dedi. Neden? İnsanlarımız ve çocuklarımız daha iyi ortamlarda yetişsin diye. Burada yapmamız gereken istişareyi elden bırakmamak. Devletin hangi imkanları varsa bunu sonuna kadar sizlerin lehine kullanmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Resmi Gazete'nin 28 Haziran 2020 tarihli nüshasından yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, 27 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla Şehit Fevzi Mahallesi sınırları içerisinde 110 dönümlük alanın riskli alan ilan edilmesi sonrasında, Şehit Fevzi Mahallesindeki vatandaşların bir kısmında tedirginlik oluşmuştu. Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda mağdur edileceğini savunan bazı mahalle sakinlerinin kafalarında ki soru işaretleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in istişare toplantısı sonrası son buldu. Başkan Güder'e toplantı sonrası teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, kentsel dönüşüm için gün sayıyor. - MALATYA

