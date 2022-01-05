Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)

İZMİR (DHA) - 'FETHİ KARDEŞİMİZ, BU VATANIN BÖLÜNEMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde de anma töreni düzenlendi. Sekin'in balmumu heykelinin bulunduğu yerde yapılan anma törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ona bağlı emniyet müdürleri, polis memurları ile şehidin eşi Rabia Sekin katıldı. Anma töreninde ilk olarak Sekin'in hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösteri izlendi. Ardından da İl Emniyet Müdürü Şahne bir konuşma yaptı. Şahne, "Bundan tam 5 sene önce ülkemiz kahraman bir evladını ebediyete uğurladı. İzmir Adliyemize PKK'lı teröristlerce hain saldırı gerçekleştirildi. Bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırı Fethi Sekin kardeşimizin canını hiçe sayıp yaptığı kahramanlıkla engellendi. Rütbelerin en büyüğüne ulaşarak şehadete yürüyen şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Şehidimizin bu vatan ve millet için ölüme atılırken bir an bile tereddüt etmediğine herkes şahitlik etmiştir. Bu sayede Fethi kardeşimize duyulan sevgi ve minnet ülkemizin dört bir yanına yayılmış ve 83 milyonluk bir ailenin öz evladı olmuştur. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı, Fethi kardeşimiz ve onun gibi ay yıldızlı üniformayı kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktıysa, 15 Temmuz gecesi milletimiz nasıl FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiyse, Fethi kardeşimiz de aynı ruh ve vatan aşkıyla bölücü hainlerin karşısında durmuş ve bu vatanın bölünemeyeceğini, bu milletin her daim güçlü bir şekilde ayakta duracağını tüm dünyaya göstermiştir. Şehidimizin gözü arkada kalmasın. Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız" dedi. Şahne'nin konuşmasının ardından İzmir İl Müftüsü Salih Sezik de şehit için dua etti.