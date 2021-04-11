Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda
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Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda

İZMİR'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

İZMİR'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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