Şehit Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga, memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın naaşı, kalabalık konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sümer Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesini, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

YOĞUN KATILIMFatih Manga'nın naaşı, baba evinde alınan hellaliğin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.ŞEHİDİN AİLESİNİ YAKINLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIBüyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Dudu ile kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga'yı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Elif Dudu'yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesi Bakan Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.TABUTUN BAŞINDA UZUN SÜRE DUA ETTİCenaze töreninde şehit Manga'nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu. Cuma namazının ardından şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.BAKAN SOYLU DA TABUTU SIRTLADICenaze namazında Bakan Soylu, şehidin kardeşleriyle yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınlarıyla birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu, ardından defnedileceği Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'ne götürüldü. Bakan Soylu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti. Ardından şehidin cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.Şehit Manga'nın babası Birol Manga'nın, yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA