Şehit evinin önünde toplanan binlerce Ankaralı, 'İstiklal Marşı' okudu

28.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:56

ANKARALI binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in evinin önünde toplandı. Burada 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, ardından 'İstiklal Marşı' okudu.

Kentin birçok ilçesinde toplanan Ankaralılar, İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı. Topluluk burada, dev Türk bayrağı açarak, şehitler için dua etti. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan Ankaralılar, 'İstiklal Marşı' okuduktan sonra şehit evinin önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA