Şehit evi Türk bayrağına boyandı
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Şehit evi Türk bayrağına boyandı

Mardin'de 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in ailesi, evlerinin dış cephesini kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyadı.

Şehit evi Türk bayrağına boyandı
07.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:07

Mardin'de 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in ailesi, evlerinin dış cephesini kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyadı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Sazlık Mahallesindeki evin duvarı 6 metrekare ebadında kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyanan, altına da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılan şehit Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in baba ocağı, mahalleye gelen herkes tarafından hemen fark ediliyor.

Oğlunun Nusaybinde PKK'lı teröristlere karşı 2016 yılında yapılan hendek operasyonları sırasında, teröristlerin önceden binaya yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu belirten anne Sultan Ekiz, "Oğlum bu vatanın bütünlüğü için şehit oldu. Devletimiz var olsun. Oğlumun ve tüm şehitlerin kanını yerde koymadı, hepsini temizledi, temizliyor. Ben de her gün bayrağa bakarak oğlumun ardından bizi cennetinde buluştursun diye Allah'a dua ediyorum" dedi.

2 kız babası olan şehit İbrahim Etiz, Osmaniye'nin de 225. şehidi olmuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Manşet

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