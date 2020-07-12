ŞEHİT ETHEM DEMİRCİ'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
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ŞEHİT ETHEM DEMİRCİ'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

12.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:56

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta, Terör örgütü mensupları girilen çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Ethem Demirci'nin Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yaşayan ailesine sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından şehadet haberi verildi. Şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi ve sokağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde yarın defnedileceği öğrenilirken, ailesi cenazeye katılmak üzere Samsun'a gitti. Şehit Ethem Demirci'nin 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

ŞEHİT ETHEM DEMİRCİ'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Kaynak: DHA

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