Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı

11.09.2019 21:33

İSTANBUL DHA

Sosyal medyada şehit eşlerine hakaret ederek etnik ayrımcılık amacıyla hakaret içerikli videolar yayınladığı öne sürülen kişi ile operasyon sırasında polise hakaret ettiği iddia edilen kız kardeşi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, "Bahoz Erdal" kullanıcı adıyla sosyal medyadan şehit eşlerine hakaret ettiği ve etnik ayrımcılık amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayarak toplumda infial uyandırdığı belirlenen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zeytinburnu'nda bir evde bulunduğu belirlenen şüpheli İ.H.S, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu, terör örgütü lehine sözler sarf ettiği, polislere hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle şüphelinin kız kardeşi H.K.S. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerası görüntüleri

-Ekiplerin binaya girişleri

-Evde yapılan aramalar

-Şüphelinin gözaltına alınması

Kaynak: DHA