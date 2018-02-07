Şehit Eşinin İsteğini Başkan Aydın Yerine Getirecek

Sivas'tan 44 yıl önce Kıbrıs'taki Barış Harekatı'na katılan ve şehit olan Kaya Afacan'ın eşi Hacer Afacan'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın ve şehit eşini Kıbrıs'a gönderecek.

Sivaslı Kaya Afacan 22 yaşındayken eşi ve 11 aylık çocuğunu bırakarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Afacan, 26 Temmuz 1974 günü şehit düştü. Afacan, şahadet şerbetini içtiği topraklara defnedildi. Şehidin eşi 65 yaşındaki Hacer Afacan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Kıbrıs gazileri için bir gezi programı düzenlediğini duydu ve gidemediği için eşinin mezarının fotoğrafını istedi.Yaklaşık 25 gaziden oluşan ilk kafile yavru vatan Kıbrıs'a ulaştı ve üç günlük gezi programını tamamlayarak Sivas'a döndü. Bu arada şehit eşi Hacer Afacan'ın da isteği unutulmadı. Eşinin kabrinin fotoğrafı büyük bir tablo haline getirildi. Eşi Yurdagül Aydın ile birlikte Afacan ailesini ziyaret eden Başkan Aydın, şehidin fotoğrafının yer aldığı tabloyu aileye hediye etti.

Aydın ziyarette Kıbrıs'a gönderilecek olan ikinci kafilede şehidin ailesini de ağırlamak istediklerini ifade etti. Şehidin eşi oğlu Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Ziyarette, Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, şehit Kaya Afacan'ın torunlarına da çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS