Şehit Eşinin İsteği Yerine Getirildi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen geziyle Kıbrıs'a giden Hacer Afacan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan eşinin mezarı başında dua etti.

Sivaslı Kaya Afacan henüz 22 yaşındayken eşi ve 11 aylık çocuğunu geride bırakarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Burada düşman askerine karşı kahramanca çarpışan Afacan, 26 Temmuz 1974 günü şehit düştü. Afacan, şahadet şerbetini içtiği topraklara defnedildi. Aradan tam 44 yıl geçti. Şehidin eşi 65 yaşındaki Hacer Afacan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Kıbrıs gazileri için bir gezi programı düzenlediğini duydu ve kendisi gidemediği için eşinin mezarının fotoğrafını istedi. İlk kafilenin yurda dönüşüyle eşinin kabrine ait fotoğrafını gören Hacer Afacan, ikinci kafileyle birlikte Kıbrıs'a gitti. Hacer Afacan eşinin mezarı başında dua etti. Şehit Kaya Afacan'ın oğlu, gelini ve torunu da kafilede yer aldı. Şehit Afacan'ın mezarı başında dua etmenin mutluluğunu yaşayan Afacan ailesi duygusal anlar yaşadı. - SİVAS