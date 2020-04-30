Şehit eşini asker selamıyla uğurladı
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Şehit eşini asker selamıyla uğurladı

Şehit eşini asker selamıyla uğurladı
30.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:20

Şehit eşini asker selamıyla uğurladıTUNCELİ'de Munzur Nehri'nde yapılan eğitim tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit eşini asker selamıyla uğurladı

TUNCELİ'de Munzur Nehri'nde yapılan eğitim tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene eşinin askeri üniforması ile katılan Gülnur Güneş, şehit eşini asker selamıyla uğurladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timinin, Munzur Nehri'nde gerçekleştirdiği tatbikatta botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak, 44 gün sonra cansız bedeni bulunan şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Ankara'da tören düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camiindeki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve ağabeyi Mehmet Güneş, taziyeleri kabul etti.

ASKER SELAMI VERDİİkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında, protokol üyeleri maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Cenaze namazın ardından şehit Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bu sırada eşinin askeri üniformasını giyerek törene katılan Gülnur Güneş, tabuta dokunarak asker selamı verdi. Acılı eşi, koluna giren yakınları teselli etti.BAKAN SOYLU: ALLAH BİZİ ONA MAHCUP ETMESİN?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da baba Emin Güneş'e başsağlığı diledi. Baba Güneş, "Türk askeri var olsun, 44 gün hizmet edildi, karış karış oğlumun cenazesi arandı. O mücadelenin sonunda sizlerin yardımıyla bir an önce bulundu. Allah razı olsun" dedi. Bakan Soylu ise, "Sizler de büyük sabır gösterdiniz. Allah sizlerden de razı olsun. Allah bizi ona mahcup etmesin. Başınız sağ olsun" diye konuştu. Güneş'in cenazesi daha sonra Cebeci Şehitliğinde toprağa verildi.15 TEMMUZ'DA YARALANDI

Öte yandan, Uzman Çavuş Güneş'in 2008 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada, daha sonra ise FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi. Güneş'in Elazığ depreminde de enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer aldığı öğrenildi.  

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Muhammet BAYRAM-Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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