Şehit Eşinden 18 Mart Töreninde Duygulandıran Sözler

SİVAS'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan şehit eşi Songül Sakal, "18 Mart'ta destan yazanların torunları, şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan, asla bölünmeyecek" dedi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene; Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, şehit yakınları, öğrenciler, gaziler ile askerler katıldı. Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Protokol üyelerinin anıta çelenk bırakmasının ardından şehit mezarları, tek tek ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında, törene katılan bazı şehit yakınlarının duygulandığı görüldü.

'ERKAN GİBİLER OLDUĞU SÜRECE BU VATAN BÖLÜNMEYECEK'

Anma etkinliğine, buradaki törenin ardından Dört Eylül Ortaokulu'nca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam edildi. Şehit aileleri adına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın eşi Songül Sakal konuştu. Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Sakal, "Lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi, ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar. O tarihten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan, en büyük acım, en büyük imtihanım aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan ne 'can' dedi ne de 'canan'. Onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. Ben bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım. 18 Mart'ta destan yazanların torunları, şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan, asla bölünmeyecek. Ben bir öğretmenin, ben bir eğitimciyim. Ben bir Erkan kaybettim, binlerce Erkan yetiştiriyorum. Erkan'ın bıraktığı yerden bu bayrağı onlar devralacak. Çünkü fıtrat değişmez kan aynı kan" diye konuştu.

Program, okul tarafından hazırlanan koro, oratoryo ve piyesin ardından sona erdi.

- Sivas

Kaynak: DHA