Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaret eden kişi partisince disipline sevk edildi Tokat'ta, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S. partisince disiplin kuruluna sevk edildi.

Tokat'ta, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi E.S. partisince disiplin kuruluna sevk edildi.

Saadet Partisi Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saadet Partisi'nin yarım asırlık siyasi hayatını "önce ahlak ve maneviyat" düsturu üzere temellendirdiği ve hep bu doğrultuda siyaset sahnesinde yer aldığı belirtildi.

"Saadet Partisi, siyasi mücadelesinin hiçbir döneminde hakareti ve saldırganlığı tasvip etmemiştir bundan sonra da etmeyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir mensubumuz, sosyal medya üzerinden partimizin ilke ve anlayışına asla uymayacak bir şekilde yapmış olduğu paylaşım sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi E.S, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz ve 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA