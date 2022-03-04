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Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 6 yıl önce PKK saldırısında şehit olan eşi Fırat Palamut (25) gibi polis olmak isteyen ve eğitim gören Burcu Palamut, staja başladı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 6 yıl önce PKK saldırısında şehit olan eşi Fırat Palamut (25) gibi polis olmak isteyen ve eğitim gören Burcu Palamut, staja başladı. Palamut, göreve başlamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat Palamut, 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında geçici olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevlendirildi. 3 yıllık polis Palamut, 5 Nisan 2016'da PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında ağır yaralandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Palamut, yapılan tüm müdahalelere karşın 23 Mayıs 2016'da şehit oldu.Fırat Palamut'un, şehit olmadan 8 ay önce nikah kıyıp, düğün planı yaptığı eşi Burcu Palamut ise polis memuru olmaya karar verdi. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören Palamut, staj için Adana'ya geldi. Şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın önünde fotoğraf çektiren Palamut, polis teşkilatına katılmayı heyecanla bekliyor.


Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Şehit, Fırat, PKK, Güncel, Haberler

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