Şehit eşi: 'Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum' - Haberler
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Şehit eşi: "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehit eşi:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit eşinin parkasını giyen Sevinç Oğuz Sınırtepe, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak; "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Sınırtepe'nin naaşı Kalem Kırdı Cami'nde düzenlenecek tören için cami avlusuna getirildi. Şehit yakınları, Sınırtepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene eşinin parkasını giyerek katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek şehidin tabutuna sarıldı.

Şehit Mücahit Sınırtepe ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedilecek. - KAYSERİ

Şehit eşi: Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum

Şehit eşi: Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum

Şehit eşi: Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum

Şehit eşi: Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum

Şehit eşi: Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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