Şehit Eser için Hakkari'de tören düzenlendi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari üs bölgesinde, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23) için tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Hakkari'de üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesinde şehit olan Aksaray doğumlu Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, için tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Burada şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından şehit Eser'in naaşı dualar eşiğinde memleketine uğurlandı. - HAKKARİ