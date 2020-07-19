Şehit Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı
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Şehit Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı

İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı
19.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:10

İstanbul Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin Kastamonu'daki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile protokol üyeleri ve vatandaşlar şehidin Tosya ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Gökteke'nin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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