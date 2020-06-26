Şehit Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu caminin temeli atıldı Van'ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk, mahalle imamına yaptığı vasiyetten 3 yıl sonra Van'ın Çaldıran ilçesinde girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Eren Öztürk'ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçti.

Başlatılan kampanya kapsamında Şehit Eren Öztürk adına cami yapılması için bir hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanan caminin temeli atıldı. Şehit Eren Öztürk'ün kendi mahallesi olan Kulaksız Mahallesi'nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, şehit aileleri ve ilçe halkı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşan Kulaksız Mahallesi İmamı Şerafettin Tanyeri, Eren Öztürk'ün şehit olmadan önce kendisiyle yaptığı cami vasiyetini anlattı.

Daha sonra konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bu camide binlerce Eren ibadet edecek ve yetişecektir. Aziz şehidimizin hatırasının burada yaşatılması için emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise bir daha şehit haberlerinin gelmemesini temenni ederek, "Ama bu topraklar için Allah bizlere de nasip etse şehit olsak, Efendimize komşu olsak. Biz devlet olarak topyekun bir mücadele ile terörün kökünü kazıyacağız. İnşallah bu topraklardan bu lanet örgütü de silip atacağız. Tekrardan böyle bir evlat yetiştirdikleri için şehidimizin anne ve babasının ellerinden öpüyoruz. Devlet olarak her zaman size ve tüm şehit ailelerine minnettarız. İnşallah temeli atılan camimizde ve Kur'an kursumuzda binlerce Eren yetiştireceğiz. Şehidimizin vasiyetine sahip çıkan çok kıymetli hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ahlat İlçe Müftüsü M. Fudayil Uyanık tarafından yapılan duanın ardından caminin temeline ilk harç döküldü. Temel atma töreni sonrası duygularını dile getiren Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, "2019 yılında şehit olan oğlumun vasiyeti üzerine yapılacak olan caminin temelini atıyoruz. Şu anda acı ama bir o kadarda güzel bir duygu yaşıyorum. Oğlumun cami imamına sosyal medyadan yazmış olduğu cami vasiyetine başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinden yardım edildi. Bu bağlamda bizleri yalnız bırakmayarak destek olan Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'a, daire amirlerine, iş adamlarına, esnafa ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de, "Şehidimiz Eren Öztürk, 2016 yılında ben hacda iken 'adıma cami yapar mısınız?' Diye mesajlar göndermişti. Bende 4 yıl boyunca o mesajları hiç silmedim. Daha sonra Eren'imiz şehit oldu. Keşke olmasaydı, bu temeli atmasaydık. Demek ki Allah ona bu duyguyu hissettirmişti ki cami vasiyeti bıraktı. 2019 yılında Eren şehit olduktan sonra bu mesajları basınla paylaştık. Çok şükür bugün caminin arsasını alarak temelini attık. Şehidimizin vasiyeti üzerine buraya bir cami yapacağız. Bunun yanında 50 kişilik yatılı Kur'an kursu yapacağız. Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilmesi için tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Tanyeri, cami yapımına destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA