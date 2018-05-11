Şehit Eren Bülbül'ün Okuluna Kütüphane

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, şehit Eren Bülbül'ün mezun olduğu Maçka Çatak Ortaokuluna sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanya ile toplanan kitaplarla kütüphane yaptırıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Bülbül'ün mezun olduğu Çatak Ortaokulunun kütüphanesi ve kitaplığının olmaması üzerine Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan hayırseverler tarafından binlerce kitap gönderilerek destek verildi.

Kısa sürede hedefine ulaşılan kampanya kapsamında sağlanan tüm kitapların üzerine de "İyi ki varsın Eren" yazıldı.

Kütüphane, Dernek Başkanı Burcu Keskin ile Samsun Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkılarıyla öğrencilerin kullanımına açıldı.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Eren'in hikayesinin tüm Türkiye'yi duygulandırdığını, yaptığı kahramanlığın asla unutulmayacağını söyledi.

Eren Bülbül'ün mezun olduğu ortaokulun kütüphanesinin olmadığını öğrenmeleri üzerine kampanya başlattıklarını aktaran Keskin, "Okula kütüphane kazandırmak için okul idarecileriyle görüştük. Onlar da fikrimize destek verdi. Kampanyamıza Türkiye'nin dört bir yanından kitap ve yardım malzemesi geldi. Bir hafta içinde kampanyayı sona erdirdik. Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin yapımını da tamamladık." dedi.