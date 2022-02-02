Şehit Eren Bülbül'ün adı Didim'de yaşayacak

Didim Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'nci Oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan ilçede bulunan bir parka Şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Didim Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'nci Oturumu, Didim Belediyesi Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan dört madde ile bir ek gündem maddesi, ilgili komisyonlara gönderilmek üzere kabul edildi.

Toplantıda gündeme alınan "Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 27.01.2022 tarih ve 39 sayılı 'Parka İsim Verilmesi konulu yazısının görüşülmesi" maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Böylece, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimi ile ilçede bulunan bir parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel