"Şehit Eren Bülbül"ün adı Ağrı'da yaşatılacak

26.10.2019 13:04

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Kur'anı Kerim Odası'na, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.

Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Eren Bülbül Kur'an-ı Kerim Odası açılışı için düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şehitler için Kur'an okudu, dua etti.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Hasan Doğan, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA