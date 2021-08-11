ŞEHİT EREN BÜLBÜL MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türkiye'nin tek bir ağızdan 'İyi ki varsın Eren' dediği Eren Bülbül'ün şehadetinin 4'üncü yılında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin tek bir ağızdan 'İyi ki varsın Eren' dediği Eren Bülbül'ün şehadetinin 4'üncü yılında anma töreni düzenlendi. Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Eren Bülbül'ün mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU EREN'İN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, anma töreninin ardından şehit Eren Bülbül'ün ailesini evinde ziyaret ederek acılarını paylaştı. Başkan Zorluoğlu, duygusal anların yaşandığı ziyarette "Evladımız Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum. Böyle bir kahraman yetiştirdikleri için ne kadar gurur duysalar az. İyi ki varsın şehrimizin yiğit uşağı. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

TARİH : 11. 08. 2021

Kaynak: Habermetre