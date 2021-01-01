Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)

01.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:50
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)

AYŞE BÜLBÜL: HİÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMADIKTrabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

AYŞE BÜLBÜL: HİÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAYAMADIK

Trabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Ayşe Bülbül, "Eren 15 yaşında şehit edildi. 15 yaşına kadar çocuklarımın hiçbirine doğum günü kutlayamadık. 4'üncü yıl dönümü de hüzünlü geçti. Yavruma doğum günü kutluyoruz ama Eren yok. Eren'imin gönlünden geçiyor ki ben sağken bana bir gün doğum günü kutlamadınız. Ben öldükten sonra kutluyorlar. Doğum gününü mezarı başına gelip sohbet etmek daha iyi oluyor. Acılarımdan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah'ım böyle hüzünlere karışmış doğum günü kutlamayı hiç kimseye nasip etmesin" dedi.


Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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