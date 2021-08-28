Şehit er Tunahan Doktur, mezarı başında anıldı
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Şehit er Tunahan Doktur, mezarı başında anıldı

Şehit er Tunahan Doktur, mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Hakkari'de teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen istihkam er Tunahan Doktur, şehadetinin 5. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari'de teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen istihkam er Tunahan Doktur, şehadetinin 5. yılında mezarı başında anıldı.

Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen programa, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Mezar başında dua edilmesinin ardından açıklama yapan şehit babası Mustafa Doktur oğlunu kaybetmenin acısını her gün yaşadıklarını belirterek, "İnsanın evladını kaybetmesi tarifsiz bir acı. Acımız hala taze olsa da tek tesellimiz; oğlumuz Tunahan vatan, bayrak, ülkemizin birlik ve beraberliği için şehit oldu." diye konuştu.

Şehit er Tunahan Doktur, mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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