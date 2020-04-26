Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı - Haberler
Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haber

Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı

IRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine önceki gün PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce (30), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

26.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:16
Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı

IRAK'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine önceki gün PKK'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce (30), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ayağından ameliyatlı olan babası Ali İnce, oğlunun cenaze törenine sedyeyle katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine, önceki gün PKK'lı teröristler tarafından havanla yapılan taciz atışında Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce, şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan geçici olarak Irak'ın kuzeyine görevlendirilen İnce'nin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde getirildi. Kırıkhan Şehitliği'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin, ayağından ameliyatlı babası Ali İnce, törene sedyeyle geldi. Şehidin annesi Meryem İnce ve kız kardeşleri, törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Meryem ve babası Ali İnce, oğullarının fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılıp ağladı.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin uygulandığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'in naaşı, dualarla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ebru Şallı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ergin Ataman Mauricio Isla Ali Şafak Öztürk Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 12:21:02. #1.14#
title