Şehit er Görkem Akkuş'un parka verildi
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Şehit er Görkem Akkuş'un parka verildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 ay önce şehit olan sözleşmeli er Görkem Akkuş'un adı, Aydın Germencik ilçesinde bir parka verildi.

28.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:29

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 ay önce şehit olan sözleşmeli er Görkem Akkuş'un adı, Aydın Germencik ilçesinde bir parka verildi.

Germencik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve aile çay bahçesinin açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, parka, Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 14 ay önce şehit edilen sözleşmeli er Görkem Akkuş'un adını verdiklerini söyledi.

Öndeş, "Göreve geldiğimiz günün ilk ramazan ayında Germencikli bir evladımızı bu vatan için şehit verdik. Şehidimizin annesi bu vatana bu evladını feda etti. Onun adını burada yaşatmak istiyoruz." dedi.

Şehidin annesi Nazife Akkuş da oğlunun acısına dayanmaya çalıştığını belirterek, parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit er Görkem Akkuş'un parka verildi

Kaynak: AA

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