Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının camiye getirilişi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan...

05.10.2019 14:52
Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının camiye getirilişi

Şehidin yakınları

Cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et