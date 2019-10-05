Şehit er Erhan Gürbüz son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin naaşının camiye getirilişi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan...
Şehidin naaşının camiye getirilişi
Şehidin yakınları
Cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında şehitliğe götürülüşü KAYSERİ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan 20 yaşındaki er Erhan Gürbüz'ün cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.