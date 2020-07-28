Şehit er Caner Mayendağı Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı'nın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı'nın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde toprağa verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneden alınan şehidin naaşı, Büyük Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin babası Levent Mayendağı ve annesi Güngör Göksert'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mayendağı'nın naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Bu esnada şehit annesi Güngör Göksert, oğlunun naaşını askerlerle beraber taşıdıktan sonra oğluna asker selamı ile veda etti.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA