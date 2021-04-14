Şehit Er Bülent Setreli'nin isminin verildiği park, Tire'de açıldı
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Şehit Er Bülent Setreli'nin isminin verildiği park, Tire'de açıldı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Şehit Er Bülent Setreli'nin isminin verildiği park, Tire'de açıldı

İzmir'in Tire ilçesinde, Şehit Piyade Komando Er Bülent Setreli'nin ismini taşıyan park düzenlenen törenle hizmete girdi.

İzmir'in Tire ilçesinde, Şehit Piyade Komando Er Bülent Setreli'nin ismini taşıyan park düzenlenen törenle hizmete girdi.

Fatih Mahallesi'ndeki Fahrettin Altay Caddesi'nde bulunan parkın açılışına Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Emniyet Müdürü Kadir Şen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Okay Cansu, belediye meclis üyeleri Yalçın Kaya, Cafer Tetik ile Şehit Bülent Setreli'nin ailesi katıldı.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Setreli ailesine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti.

Şehit Er Bülent Setreli, Bingöl'ün Genç ilçesinde 1993'te PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Yeni yerleşim alanında 5 bin 300 metrekare alana kurulu şehit Setreli'nin adını taşıyan parkta, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve meyve ağaçları bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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