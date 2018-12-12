Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin Öğrencilerle Off-road Etkinliğinde Bir Araya Geldiği Görüntüler

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."