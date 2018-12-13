Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin Mezarına Aile Ziyareti

RİZE'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti.

Silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretlerİ de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı taziye çadırında emekli emniyet müdürü baba Ertuğrul Verdi, oğlunun görev yaptığı her yerde toplumun tüm kesimi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Oğlum, her kesimden saygı gördü. Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi, beni arayıp 'Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm' dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" dedi.

Yaşananlara tepki gösteren acılı baba Ertuğrul Verdi, "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.

Bu arada, şehit Verdi'nin eşi Leyla Verdi de bazı yakınları ile birlikte Mezitli Mezarlığı'na giderek eşinin kabri başında dua etti. Eşitinin herkes tarafından taktir edilen bir kişi olduğunu belirten Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı."

- Mersin