: Şehit Emniyet Müdürü Verdi ile ilgili soruşturmada 2 FETÖ'cü daha itirafçı oldu

21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:41

Şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 FETÖ üyesi daha itirafçı oldu.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 20 kişi, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışına firar ettiği belirlenmişti. Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün söz konusu hücreye ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, 2'si cezaevinde bulunan 8 şüpheliden 6'sı yakalanmıştı. 18'i önceki operasyonlarda, 6'sı dünkü baskınlarda olmak üzere gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi. İtirafçı olan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, soruşturmada itirafçı olan FETÖ'cü sayısı 4'e yükselmiş oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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