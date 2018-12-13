Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Adıyla Düzenlenen Operasyonda 2 Gözaltı

SAMSUN'da, şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının verildiği operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdikleri öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 ilde, önceki gün makam odasında şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının verildiği operasyon düzenlendi. Ülke genelinde 88 şüpheli hakkında, yönelik 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracığı ile özendirilmesi' suçundan işlem başlatıldı. Samsun'da ise sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdikleri iddiasıyla M.A.Y. ve Ö.B., bu sabah yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Samsun